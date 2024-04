Лондон, 4 февраля, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Рок-музыкант Лиам Галлахер, бывший солист брит-поп распавшейся группы Oasis, выпустил новый сингл Everything's Electric, который был написан в соавторстве с Дэйвом Гролом. Об этом 4 февраля рассказал портал NME.

Песня стала первой с грядущего нового сольного альбома C'mon You Know, который выйдет 27 мая и станет продолжением его второго альбома Why Me? Why Not, вышедшего в 2019 году.

Песня Everything's Electric была написана в соавторстве с фронтменом Foo Fighters Дейвом Гролом, который исполнил партию ударных в новом сингле. Продюсером композиции стал Грег Курстин.