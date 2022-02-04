Москва, 4 февраля, 2022, 20:11 — ИА Регнум. Украина стремится переосмыслить свои отношения с Лондоном, но как именно — непонятно. Об этом 4 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

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«После «Брекзита» всем странам приходится так или иначе переосмысливать свои отношения с Лондоном, менять общий формат контактов, которые теперь не связаны с политикой Брюсселя. Украина не исключение», — заявил эксперт.

По мнению политолога, задача Киева — продекларировать максимально близкие отношения с Великобританией.

«Что за этими декларациями и современными подвижками будет стоять в дальнейшем — не знает сейчас ни та, ни другая сторона», — заключил Неменский.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о выстраивании особых отношений с Британией.