Бишкек, 4 февраля, 2022, 19:35 — ИА Регнум. В Киргизии отсутствует единая и устойчивая система высшего образования. Об этом заявил государственный секретарь республики Суйунбек Касмамбетов, выступая на научно-практической конференции сегодня, 4 февраля.

(сс) Wokandapix Студент

По его словам, нынешнее состояние сферы образования и подготовки кадров не отвечает поставленным задачам.

Высокопоставленный чиновник акцентировал внимание на том, что в Киргизии имеется 64 вуза, тогда как в развитых странах с гораздо большим количеством населения всего около десяти высших учебных заведений.

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«Степени бакалавра и магистра мало известны на рынке труда. Такая ситуация не позволяет совершенствовать механизмы лицензирования и сертификации для обеспечения качества образования», — добавил Касмамбетов.

Госсекретарь отметил, что в Киргизии мало людей, которые могут найти работу по своей специальности — по данным нацстаткома, только около 14% из 60% безработной молодежи находят работу по профессии или продолжают учиться.

«Система образования должна четко понимать, каких специалистов и сколько нужно готовить. Для этого необходимо сначала разработать национальную систему специальностей», — резюмировал он.

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