Лилль, Франция, , 19:34 — REGNUM 27-летний португальский центральный полузащитник Шека, выступающий за французский «Лилль», не покинет клуб до конца текущего сезона. Об этом сообщил представитель агентства International Foot, представляющего интересы Шеки.

«Мы не ведем переговоров с ЦСКА. Шека точно останется в «Лилле» до июня», — заявили представители агентства.

В текущем сезоне на счету португальского полузащитника два забитых мяча в 21-м матче за «Лилль» во всех турнирах.

Шека выступает за «Лилль» с 1 июля 2017 года после перехода из «Браги» за 5 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость португальского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 9 миллионов евро.