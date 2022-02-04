Лилль, Франция, 4 февраля, 2022, 19:34 — ИА Регнум. 27-летний португальский центральный полузащитник Шека, выступающий за французский «Лилль», не покинет клуб до конца текущего сезона. Об этом сообщил представитель агентства International Foot, представляющего интересы Шеки.

Losc.fr «Лилль»

«Мы не ведем переговоров с ЦСКА. Шека точно останется в «Лилле» до июня», — заявили представители агентства.

В текущем сезоне на счету португальского полузащитника два забитых мяча в 21-м матче за «Лилль» во всех турнирах.

Шека выступает за «Лилль» с 1 июля 2017 года после перехода из «Браги» за 5 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость португальского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 9 миллионов евро.