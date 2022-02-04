Лима, 4 февраля, 2022, 20:18 — ИА Регнум. Премьер-министр Перу Эктор Валер Пинто 4 февраля проведёт внеочередное заседание совета министров, на котором будет утверждена позиция правительства относительно университетской реформы. Об этом он сообщил в интервью радиоканалу Radio National.

Иван Шилов ИА REGNUM Университет

«В совете министров будет обсуждаться вопрос университетской реформы и, возможно, другие вопросы, упомянутые в докладах других министров. Будет утверждена официальная позиция правительства», — сказал он.

Университетская реформа в Перу продолжается уже 10 лет. Ее задачей называют прекращение работы нелицензированных вузов.