Правительство Перу готовится выступить с позицией по реформе университетов
Лима, 4 февраля, 2022, 20:18 — ИА Регнум. Премьер-министр Перу Эктор Валер Пинто 4 февраля проведёт внеочередное заседание совета министров, на котором будет утверждена позиция правительства относительно университетской реформы. Об этом он сообщил в интервью радиоканалу Radio National.
Иван Шилов ИА REGNUM
Университет
«В совете министров будет обсуждаться вопрос университетской реформы и, возможно, другие вопросы, упомянутые в докладах других министров. Будет утверждена официальная позиция правительства», — сказал он.
Университетская реформа в Перу продолжается уже 10 лет. Ее задачей называют прекращение работы нелицензированных вузов.