Москва, 4 февраля, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Интернет-пользователи сообщают о сбое в работе социальной сети «ВКонтакте» вечером в пятницу, 4 февраля. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

ВКонтакте

Массовые сообщения о неполадках начали поступать после 18:00 по московскому времени. Более половины жалоб было связано с отсутствием доступа к сайту, многие также сообщают о сбоях в работе приложения и невозможности авторизоваться в учётной записи.

Неполадки после 18:00 также наблюдаются в работе провайдера Ростелеком. О сбоях со связью сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов.