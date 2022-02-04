Москва, 4 февраля, 2022, 20:08 — ИА Регнум. Британия рассматривает Украину как шанс нарастить своё влияние, но не знает, как этот шанс реализовать. Об этом 4 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

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«Великобритания действительно последнее время проявляет особую активность на украинском направлении. Впрочем, как и на ряде других, — везде, где ослабевает влияние США. Это своего рода попытка частично подменить американское доминирование, тем самым нарастив свой внешнеполитический вес», — заявил эксперт.

По мнению политолога, британский проект «нового забега к мировому статусу» предпринимается в качестве отчаянной попытки и в неожиданно сложившихся обстоятельствах.

Британия не собиралась выходить из ЕС и политически переключаться на своё Содружество, неожиданностью для неё стало и резкое ослабление США, уверен эксперт. В Лондоне все сложившиеся условия воспринимаются как исторический шанс, но говорить о серьёзной продуманности предпринимаемых британцами действий вряд ли можно, полагает Неменский.

«В каком-то смысле это проба сил», — отметил политолог.

Эта «проба сил» в случае с Украиной может иметь определенные перспективы — ни в США, ни в ЕС не знают, что с ней делать, считает эксперт.

В США и ЕС, по мнению Неменского, царит растерянность по поводу происходящего на Украине. В такой ситуации стратегической неопределённости у Британии появляются возможности «сыграть свою игру, но какую и ради чего — там пока сами не решили».

«Ввязываются в драку, чтобы занять сильные позиции, а там уж собираются ими как-то распорядиться. Но для России усиление английского влияния на Украине в любом случае ничего хорошего не сулит — Лондон проводит однозначно враждебную и неконструктивную политику и в отношении России, и в отношении её ближнего зарубежья. И всё же до статуса основного игрока Запада на Украине ему пока далеко», — заключил Неменский.

Напомним, что ранее в Киев с визитом прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.