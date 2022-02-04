Лондон, , 19:24 — REGNUM Лиам Галлахер, бывший солист британской рок-группы Oasis, обсудил свой предстоящий новый сольный альбом C'mon You Know в интервью шоу Криса Мойлса на Radio X. Об этом 4 февраля сообщил портал NME.

Крис Мойлс и Лиам Галлахер Скриншот с портала NME

В интервью Мойлс назвал новый сингл Everything's Electric «отличной мелодией», на что Галлахер ответил следующим образом: «Она открыта для того, что будет дальше [в альбоме], понимаете, о чем я?» Песня Everything's Electric была написана в соавторстве с Дэйвом Гролом, солистом Foo Fighters, который также исполнил партию барабанов.

Галлахер высказался о будущем альбоме: «Некоторые из песен странные. Я бы сказал, что 80 процентов альбома немного своеобразны, но все равно хороши».

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