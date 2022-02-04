Элиста, 4 февраля 2022, 19:18 — REGNUM Глава Калмыкии Бату Хасиков 4 февраля назначил нового заместителя министра сельского хозяйства республики. Им стал Тимур Гаваев.
«Назначить Гаваева Тимура Сергеевича заместителем министра сельского хозяйства Республики Калмыкия», — сказано в распоряжении главы Калмыкии.
С Гаваевым будет заключён срочный служебный контракт.
ИА REGNUM сообщало, что в сентябре 2020 года ведомство возглавил Максим Менкнасунов. В апреле 2021 года заместителем министра сельского хозяйства Калмыкии был назначен Михаил Караваев.
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