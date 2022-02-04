Донецк, 4 февраля, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Народные милиции Донецкой и Луганской Народных республик Донбасса (ДНР и ЛНР) создали новые видеоканалы на российском видеохостинге Rutube после блокировки их аккаунтов администрацией американского YouTube.

ИА REGNUM Информационная война

Об этом военные Донбасса сообщили 4 февраля в своих Telegram-каналах.

«Народная милиция подготовила альтернативную площадку для размещения видеоматериалов на российском видеохостинге», — указала Народная милиция ДНР.

Кроме того, НМ ДНР разместила свой аккаунт на независимом международном видеохостинге «Бастион».

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 4 февраля американский видеохостинг YouTube без каких-либо объяснений удалил канал «Луганскинформцентра», заблокировал аккаунты Государственной телерадиокомпании ЛНР и пресс-службы Народной милиции ЛНР. Аналогичную выходку американский видеохостинг предпринял в отношении каналов Министерства информации и управления Народной милиции ДНР.