4 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что в Полтаве под предлогом присутствия «элементов советской пропаганды» демонтировали памятник российскому полководцу Александру Суворову.

Мирослава Романенко, , 20:04 — REGNUM В Полтаве под предлогом присутствия «элементов советской пропаганды» демонтировали памятник русскому полководцу Александру Суворову. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 4 февраля на своей странице в социальной сети Facebook написал региональный представитель Украинского института национальной памяти (УИИП) Олег Пустовгар.

Александр Суворов с фельдмаршальским жезлом (фрагмент)

Изначально памятник был установлен в Киеве во дворе военного лицея имени Ивана Богуна. Но руководство лицея потребовало убрать памятник, после чего памятник переместили в Полтавский музей тяжелой бомбардировочной авиации, являющийся филиалом Национального военно-исторического музея.

Новость обсудили в социальной сети Facebook на странице издания «СтранаUA», а также в YouTube-канале Klymenko Time. Многие критически отреагировали на известие о демонтаже памятника великому русскому полководцу.

«Еще один пример идиотизма. Что пытаются доказать? Что до 2014 года на Украине не было ничего? Мы что, Иваны, родства не помнящие? У нас не было истории? Да просто хотят скрыть, как за 30 лет разгромили, разграбили, раздерибанили все, что Украина построила вместе с другими республиками, а сами «собачьей будки» не построили. Не останавливайтесь, господа. Сносите школы, больницы, аэропорты, метро, газопроводы, линии электропередачи. По секрету скажу — «элементы советской пропаганды». Пока эти «элементы» будут, всем будет видно, что построили «до» и что «после». А воевать с памятниками, ну это как-то ниже плинтуса. Хотя и воюют особи тоже… подплинтусные. Противно», — отреагировала Lidiya K.

«Граф Суворов? Где декоммунизация и Суворов? Неучи, блин. Эдак и Шевченко начнут сносить неучи», — добавил Геша И.

«Видимо, на фоне собственного позора подвиг полководца в памятнике являлся для них постыдным укором», — написал Сергей Б.

Памятник Александру Суворову в Полтаве до монтажа и после Скриншот facebook Олег Пустовгар

«Памятники не для диких селян, ставьте стог сена посреди площади и живите счастливо», — с сарказмом пишет Svetlana F.

«От трусливого согласия равнодушных творятся все преступления против человечности и человеческой памяти», — отметила Ольга.

«Все логично, [главарю УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Роману] Шухевичу и Суворову нет места в одной стране. Без сомнения, что и судьба будет такая», — прокомментировала Марина Т.

«Удивительные люди! Памятник Суворову — это коммунистическое наследие (где коммунизм, а где Суворов), а Днепрогэсс не мешает», — отреагировала Тамара В.

«Понять их можно: эти памятники слишком подчеркивают контраст между великими предками и нынешними ничтожными, ущербными», — добавил Scoombry.

«Так А. В. Суворов сказал: «Для Отчизны наибольшая опасность не во внешнем вороге таится, а в собственных ее идиотах». Как посмел он так говорить про Украину?!» — пишет Татьяна Р.

«Ну когда ты не оканчивал школу, то у тебя слово «коммунизм» ассоциируется со всем, что тебе не нравится…» — отметил Vadim S.

«Они реально думают, что, убрав памятники, что-то изменят в стране? Отрицание — это признак, что тема больная для нации и страны. Сколько ни бейся головой, историю не изменить», — прокомментировал Tim Nik.

Памятник Александру Суворову в Киеве до демонтажа и перевозки в Полтаву (сс) Константинъ

«Молодцы! Всех победителей на свалку! Потому-то теперь это страна вечно побитых и побеждённых. Символично», — пишет «Финист Ясный Сокол».

«А жители Полтавы даже и не тявкнули. Поджали свои жалкие хвостики и пошли платёжки оплачивать…» — возмутился Павел G.

«Я думала, что этот дурдом с памятниками закончился, а нет, продолжается!» — добавила Svetlana Alekseevna.

«Ну так памятники Ленину убрали — жизнь не наладилась. Надо попробовать еще памятники поубирать другие — вдруг так получится», — с сарказмом подытожил Сергей О.