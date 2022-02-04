Москва, , 19:14 — REGNUM Заявление германских властей о том, что у RT DE нет лицензии на работу в Германии, неверно, написала 4 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Мария Захарова Mid.ru

Комментируя заявление германского МИД о том, что RT DE не имел лицензии для работы в Германии, российский дипломат напомнила, что RT DE лицензирован в Сербии.

Захарова «Согласно Европейской конвенции о трансграничном телевидении, вещание RT DE возможно на территории 33 европейских стран, включая Германию. Вещание осуществлялось из Москвы, а не из Берлина. Причём тут ФРГ?»

Она спросила, не считает ли германское правительство, «что обладает лицензией ещё и на немецкий язык». Она указала на то, что такого не поняли бы в Австрии и Швейцарии.

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