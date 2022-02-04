Бишкек, 4 февраля, 2022, 19:12 — ИА Регнум. По итогам 2021 года фактическое исполнение консолидированного бюджета Киргизии составило 311 млрд сомов (278,9 млрд рублей). Об этом заявил первый вице-премьер-министр Арзыбек Кожошев на заседании коллегии налоговой службы.

Tax Credits Бюджет

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По словам высокопоставленного чиновника, это на 30 млрд сомов (26,9 млрд рублей) или на 10,7% больше утвержденного плана.

Также заместитель главы правительства отметил, что в 2022 году перед властями Киргизии стоит задача по доведению ресурсной части консолидированного бюджета до 400 млрд сомов (358,7 млрд рублей) и обеспечению темпа экономического роста на уровне 6,5%.

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