Тамбов, , 19:08 — REGNUM Запланированного роста тарифа на водоснабжение в Тамбове не произойдёт. Об этом 4 февраля заявил глава Тамбовской области Максим Егоров в ходе беседы с сотрудниками завода «ТАМАК». Он рассказал о принятом решении не повышать тарифы на водоснабжение и водоотведение в тех рамках, о которых просит концессионер, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информполитики.

«Сейчас в Тамбов пришел новый концессионер — «Российские коммунальные системы». Мы хотим сначала посмотреть, как компания будет выполнять взятые на себя обязательства», — сказал Максим Егоров.

В прошлом году в региональной столице было заключено концессионное соглашение с «РКС-Тамбов», по которому запланированный объём капиталовложений на реконструкцию инфраструктуры в течение ближайших пяти лет должен составить более 500 млн руб. Естественно, эти деньги должны быть заложены в тариф для потребителей услуги.

Однако инфраструктурные преобразования, предусмотренные соглашением, не были выполнены в срок. Вероятно, этим и вызвано намерение присмотреться к работе компании, отвечающей за водоснабжение региональной столицы. Поэтому тарифы на водоснабжение и водоотведение в Тамбове будут ниже, чем хотелось бы концессионеру. Стоимость кубометра воды для тамбовчан вырастет на 2,80 руб., а в среднем плата услуги ЖКХ увеличится летом приблизительно на 4 процента при инфляции около 8%.

Исходя из этого, по словам руководителя региона, качество водоснабжения в домах горожан должно улучшиться без серьезного увеличения платы, а исполнение концессионером своих обязательств будет жёстко контролироваться.

Что касается направления ЖКХ в целом, то в январе текущего года глава Тамбовской области Максим Егоров и вице-президент ПАО «Ростелеком» Денис Лысов обсудили создание региональной цифровой платформы жилищно-коммунального хозяйства. Данная платформа позволит контролировать управляющие компании и ресурсоснабжающие организации. Автоматизированная система призвана упорядочить расчеты и создать электронные кабинеты плательщиков для расчета за услуги ЖКХ через «одно окно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2022 году на реализацию программы социальной газификации в Тамбовской области планируется направить около 224 млн рублей.

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