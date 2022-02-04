Посёлок городского типа Билимбай, Свердловская область, , 19:05 — REGNUM В Свердловской области проводится доследственная проверка по факту ненадлежащего состояния многоквартирного дома на территории посёлка Билимбай под Первоуральском. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Проверка

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Ранее об этой проблеме писали местные СМИ. А затем глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю областного следственного управления Михаилу Богинскому провести проверку и доложить о ситуации.

Проверочные мероприятия проводятся на предмет возможной халатности. Как сообщало ИА REGNUM, жильцы жаловались на то, что в доме протекают потолки, которые могут обвалиться. При этом добиться от чиновников улучшения жилищных условий или ремонта не удаётся.

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