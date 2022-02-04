Марсель, Франция, , 19:02 — REGNUM Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани раскрыл подробности трансфера 28-летнего французского центрального защитника Самуэля Жиго в «Марсель».

Себастьян Дриусси и Самуэль Жиго Андрей Пронин © ИА REGNUM

«Платил ли «Спартак» «Марселю» за аренду? Нет. Мы ничего не платим. Я четко дал им понять, что сейчас Жиго мы не отпустим. Да, мы потеряли возможность получить за него деньги — не то чтобы большие, но неплохие. В итоге мы договорились о продаже этой зимой и аренде в «Спартак» до лета. Сумма трансфера составила 500 тысяч евро», — цитирует Луку Каттани телеканал «Матч ТВ».

В текущем сезоне Самуэль Жиго принял участие в 24-х матчах за «красно-белых» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и получил семь желтых карточек.

За «Спартак» Жиго выступает с 1 июля 2018 года после перехода из бельгийского «Гента» за 8 миллионов евро. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает французского защитника в 11 миллионов евро.