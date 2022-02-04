Бишкек, 4 февраля, 2022, 19:00 — ИА Регнум. Валовые международные резервы Киргизии по итогам января 2022 года сократились до $2 млрд 762,4 млн (211 млрд 738 млн рублей). Такие данные приводит Национальный банк республики.

mmarchin Миллионы долларов

Это на $215,1 млн (16 млрд 487 млн рублей) или на 7,2% меньше, чем в декабре 2021 года.

За последний год киргизские резервы страны увеличились лишь на $15,4 млн (1 млрд 180 млн рублей) или на 0,5%.

Своего исторического максимума международные резервы Киргизии достигли в сентябре 2021 года, когда их объем превысил $3 млрд 241,1 млн (248 млрд 433 млн рублей).

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