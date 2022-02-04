София, , 19:00 — REGNUM Тысячи средних учебных заведений по всей Болгарии получат дополнительные государственные субсидии на оплату счетов за потребленную электроэнергию. Об этом 4 февраля сообщает софийская газета «Дума».

Субсидии Stolica-s.su

Согласно официальной информации, с 1 марта школы, дома детского и юношеского творчества, а также интернаты и детдома закрытого типа смогут рассчитывать на 75% скидки при расчетах с компаниями-поставщиками услуг.

«Необходимо сделать так, чтобы руководители образовательных учреждений занимались своими непосредственными обязанностями, а не изучали финансовые документы», — заявил министр экономики Болгарии Асен Василев.

Предполагается, что на реализацию нового проекта правительство выделит из госбюджета 450 млн левов ($263 млн).

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