Нижний Новгород, , 18:59 — REGNUM Недостроенную Горьковскую атомную станцию в Нижегородской области демонтируют не более двух рабочих. Об этом 4 февраля сообщили нижегородские СМИ со ссылкой на фотографа Никиту Духника.

Строители Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным фотографа, снос атомного комплекса в селе Федяково длится уже два года.

«Разбирают здание не более двух рабочих», — цитирует Духника портал «NewsNN».

СМИ сообщили, что площадь станции составляет почти 14 тысяч кв. м.

«Объект строили советские власти в 1980-х годах. АСТ создавали по проекту, разработанному ФГУП «Опытно-конструкторское бюро машиностроения», с двумя энергоблоками. Планировалось, что она будет снабжать теплом два микрорайона: Щербинки и Верхние Печёры. Строительство не было завершено из-за аварии на Чернобыльской АЭС. На момент заморозки строительства комплекс был готов на 85%».