Санкт-Петербург, , 18:57 — REGNUM 4 февраля генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о возможном уходе 33-летнего российского таранного форварда Артема Дзюбы в турецкий «Фенербахче».

Артём Дзюба Вячеслав Евдокимов

«Нет. Запросов из Турции по Артему Дзюбе мы не получали», — цитирует Медведева издание «РБ Спорт».

Текущее соглашение Дзюбы с «сине-бело-голубыми» рассчитано еще на пять месяцев до конца июня 2022 года.

В текущем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Артем Дзюба принял участие в семнадцати турах регулярного чемпионата, в которых отметился десятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету россиянина один ассист в шести матчах групповой стадии.