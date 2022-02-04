Владикавказ, 4 февраля, 2022, 18:55 — ИА Регнум. В Северной Осетии школьники и студенты ссузов продолжат обучение в дистанционном формате еще неделю — с 7 по 12 февраля. Такое решение принял глава республики Сергей Меняйло.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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Напомним, на удаленный режим обучения школы перевели с 25 января по 31 января. Позже срок работы на удалёнке продлили до 5 февраля.

«С 7 по 12 февраля занятия в школах и учреждениях среднего профессионального образования пройдут с применением дистанционных технологий. Вузам рекомендовано перевести студентов на обучение с применением дистанционных технологий», — говорится в очередном документе, продлевающем дистанционку.

Также уточняется, что в школах продолжат работать дежурные группы для сотрудников организаций, которые работают в непрерывном режиме.

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