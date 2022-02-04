4 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

Транзитный коридор Персидский залив – Черное море в два с лишним раза короче, чем путь через Суэцкий канал, а доставка грузовых контейнеров – существенно дешевле. Так что если у Ирана все получится, это будет серьезным ударом по геополитическим амбициям и США, и Евросоюза, и Турции. Что касается значения России на Черном море как крупного логистического хаба, оно не снизится, а наоборот: возрастет грузопоток в российских портах России.

Станислав Тарасов, , 19:19 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Ирана Мехди Сафари, курирующий экономическую проблематику, сообщил, что в апреле — мае намечено провести в Софии «шестой раунд переговоров о заключении соглашения по коридору Персидский залив — Черное море». Правда, пока далеко не факт, что они завершатся подписанием окончательного соглашения. Напомним, что участниками этого процесса наряду с Тегераном являются Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария и Греция.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

В конце прошлого года в сотрудничестве с Баку и Тбилиси была реализована пилотная программа по переброске грузов из Ирана в Черное море. В рамках транзитного маршрута в течение четырех месяцев уже отправляются пилотные грузы для доставки иранских товаров в Азербайджан через границу в Астаре, а также в страны Восточной Европы через порты Грузии на Черном море. Оттуда суда с колесным транспортом, везущим товары, пересекают Черное море, направляясь в болгарские порты (Бургас и Варна), после чего они отправляются по дороге в Грецию и далее в страны Европейского союза. В связи с этим Иран намерен соединить свои порты, расположенные в Оманском море (Чабахар) и Персидском заливе (Бендер-Аббас, Имам Хомейни и Хоррамшахр) на юге страны, с портами, расположенными на Каспийском море (Амир Абад, Новшахр, Анзали и Астара) на севере через иранскую сеть железных дорог. Таким образом, коридор соединит четыре ключевых морских бассейна: 1) Персидский залив и Оманское море (Иран), 2) Каспийское море (Иран и Азербайджан), 3) Черное море (Грузия и Болгария), 4) Средиземное море (Греция). Важно отметить и то, что транзитный коридор Персидский залив — Черное море, международный транспортный коридор Север — Юг и китайский «Один пояс, один путь» являются проходящими через Иран. Иранские эксперты предполагают в данному случае сотрудничество с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

У Тегерана есть свои причины, толкающие его продвигать транспортно-транзитный коридор между Персидским заливом и Черным морем. Это снижение зависимости от Турции путем создания альтернативного маршрута для торговли и транзита в Европу. Что также вынуждает Тегеран искать альтернативы так называемому «Среднему коридору», который продвигается Анкарой. Не исключено, что коридор Персидский залив — Черное море заработает раньше Зангезурского коридора, связывающего Азербайджан через территорию Армении с Нахичеванью и с Турцией. Поэтому желание Ирана выстроить коридор Персидский залив — Черное море связано с геополитическими изменениями в Закавказье после второй карабахской войны. Отметим и то, что железнодорожный маршрут Нахичевань — Ереван может заменить используемый в настоящее время дорогостоящий и сложный железнодорожный маршрут из Еревана в город Мегри на ирано-армянской границе. Замена этого транзитного звена станет важной ступенькой на пути к полной реализации коридора Персидский залив — Черное море.

Порт Шахид Хагани в Бендер-Аббас (сс) Emad Yeganehdoost. farsnews.ir

Как заявил гендиректор Управления по международному транзиту и транспорту Организации дорог и транспорта Ирана Джавад Хедаяти, планируется в двадцатилетний период достичь транспортировки 50 млн тонн грузов в год. Если такое произойдет, то, по оценке турецкого эксперта Энгина Озера, «впору говорить о качественных геополитических изменениях в Закавказье». Иран окажется соединенным с Россией, Армения получит возможность активнее торговать с соседними странами, включая Турцию, Россию и Азербайджан. Единственной проблемой в зарождающемся региональном формате может стать Грузия, которая, кстати, до сих пор не принимает участия в платформе «3+3» (Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения, Грузия). Но Тбилиси не против участия в коридоре Персидский залив — Черное море. В свою очередь Иран обдумывает идею выхода не только в Черное море, но и в Балтийское море по коридору «Север — Юг» через Россию. Однако такой ход событий может не устраивать Запад, который намерен продолжать оказывать на Тегеран так называемое сдерживающее влияние.

Не исключено, что в роли «троянского коня» будет использоваться Грузия. Вашингтон по отношению к транзитному коридору Персидский залив — Черное море может использовать опробованную тактику: сперва предоставить иранцам и китайцам возможность вложиться в этот инфраструктурный проект (как «Газпрому» с «Северным потоком — 2»), а после станет вставлять палки в колеса, вынуждая постоянно искать какие-то варианты решения проблем и повышая издержки инвесторов. Между тем, коридор Персидский залив — Черное море в два с лишним раза короче, чем путь через Суэцкий канал, а доставка грузовых контейнеров — существенно дешевле. Проект «Север — Юг» с участием России реализуется слишком медленно, и потому Тегеран может привлечь в него также Индию, Оман и в перспективе даже Ирак с Сирией. В последнее время Тегеран делает успешные геополитические шаги. Его инициатива по вступлению в ШОС и перспектива присоединения к ЕАЭС в качестве постоянного члена реализует давнюю мечту Ирана стать частью Евразийского экономического объединения. После успешного осуществления проекта коридора Персидский залив — Черное море, Иран, безусловно, станет крупным геополитическим игроком на карте Ближнего Востока.

Иранский контейнеровоз Sludge G

И это на руку не только ему, но и партнерам Тегерана — России и Китаю. Так что если у Ирана все получится, это станет серьезным ударом по геополитическим амбициям и США, и ЕС, и Турции. Что касается значения России на Черном море как крупного логистического хаба, то оно не снизится, а наоборот: возрастет грузопоток в российских портах.