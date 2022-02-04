Вашингтон, 4 февраля, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Популярная американская рок-группа Red Hot Chili Peppers поделилась клипом на сингл Black Summer, ставший первой опубликованной песней коллектива с 2016 года. Выход видео состоялся на YouTube-канале группы 4 февраля.

Скиншот YouTube Red Hot Chili Peppers

Новый клип представляет собой выступление основного состава группы на фоне многочисленных фантастических декораций. Известно, что композиция Black Summer войдёт в будущую пластинку группы.

Ранее рок-группа Red Hot Chili Peppers анонсировала новый альбом Unlimited Love. Премьера пластинки запланирована на 1 апреля 2022 года.