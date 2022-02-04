Екатеринбург, , 18:48 — REGNUM В Свердловской области необходимо отловить бездомных собак. Такую задачу подчинённым поставил губернатор региона Евгений Куйвашев.

Злая собака

Цитата из м/ф «Леди и Бродяга 2: Приключения Шалуна». Реж. Даррел Руни, Жанин Роуссел. 2001. США

В соцсетях он признал, что ситуация с такими животными в регионе сейчас непростая. Только за последний месяц случилось несколько десятков инцидентов. В Цементном стая собак бегает по двору школы, а в Нижнем Тагиле собаки бросились на девочку и укусили.

«На севере региона люди вообще боятся на улицу выходить!» — возмутился глава региона.

«В течение двух недель нужно отловить всех бездомных собак и стерилизовать их. После стерилизации отпускать их на волю нельзя, нужно держать в приютах», — обратился чиновник к главам муниципалитетов.

Особенно это касается глав Серова, Североуральска, Нижнего Тагила, Краснотурьинска и Красноуфимска, из которых жалоб поступает больше всего. «Придётся лично отчитаться передо мной», — заявил им Куйвашев.

Губернатор также поручил мэрам лично проехать по всем приютам и передержкам и узнать, что там происходит. Также нужно найти службам отлова собак волонтёров и машины для поиска стай. А в случае необходимости дополнительной еды или временных вольеров — договариваться с бизнесом.

«Вы же главы, в конце концов, это ваша ответственность. Всех собак нужно пересчитать и сообщить сумму, которая нужна на их содержание», — добавил Куйвашев.

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