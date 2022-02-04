Свердловский губернатор потребовал отловить бездомных собак
Екатеринбург, 4 февраля, 2022, 18:48 — ИА Регнум. В Свердловской области необходимо отловить бездомных собак. Такую задачу подчинённым поставил губернатор региона Евгений Куйвашев.
В соцсетях он признал, что ситуация с такими животными в регионе сейчас непростая. Только за последний месяц случилось несколько десятков инцидентов. В Цементном стая собак бегает по двору школы, а в Нижнем Тагиле собаки бросились на девочку и укусили.
«На севере региона люди вообще боятся на улицу выходить!» — возмутился глава региона.
«В течение двух недель нужно отловить всех бездомных собак и стерилизовать их. После стерилизации отпускать их на волю нельзя, нужно держать в приютах», — обратился чиновник к главам муниципалитетов.
Особенно это касается глав Серова, Североуральска, Нижнего Тагила, Краснотурьинска и Красноуфимска, из которых жалоб поступает больше всего. «Придётся лично отчитаться передо мной», — заявил им Куйвашев.
Губернатор также поручил мэрам лично проехать по всем приютам и передержкам и узнать, что там происходит. Также нужно найти службам отлова собак волонтёров и машины для поиска стай. А в случае необходимости дополнительной еды или временных вольеров — договариваться с бизнесом.
«Вы же главы, в конце концов, это ваша ответственность. Всех собак нужно пересчитать и сообщить сумму, которая нужна на их содержание», — добавил Куйвашев.
.