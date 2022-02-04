Москва, , 18:46 — REGNUM На официальном сайте московского ЦСКА объявили о досрочном возвращении из аренды 21-летнего малийского форварда Лассана Н’Диайе. Первую половину сезона Н’Диайе провел за «Текстильщики».

ЦСКА

Лассана Н’Диайе выступает за ЦСКА с 5 октября 2018 года после перехода из «Гуидарса» за 70 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость малийского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 150 тысяч евро, а соглашение форварда с «красно-синими» рассчитано до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Лассана Н’Диайе, выступая за «Текстильщики», принял участие в тринадцати матчах футбольной Национальной Лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Балтики».