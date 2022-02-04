Бухарест, , 18:43 — REGNUM Сразу несколько крупных супермаркетов Румынии изъяли из продажи тысячи порций мороженого, в котором якобы содержится опасный для здоровья человека оксид этилена. Об этом 4 февраля сообщает бухарестский портал HotNews.

Производство мороженого Администрация Тутаевского района

По предварительным данным, указанное органическое канцерогенное вещество может содержаться в продукции отдельной компании-производителя.

Тем не менее, 4 февраля руководство сети магазинов Cora и Metro отчиталось в уничтожении соответствующего товара, закупленного у различных фирм. При этом покупателям, которые ранее приобрели мороженое из «подозрительной» партии, были возвращены деньги.

Предполагается, что оксид этилена случайно попал в одну из пищевых добавок на кондитерском предприятии.

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