Москва, 4 февраля, 2022, 18:40 — ИА Регнум. 25-летний турецкий атакующий полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи, перешедший в ЦСКА на правах аренды, поделился эмоциями от пребывания в московском клубе.

ЦСКА

«Хочу сказать, что уже успел полюбить ЦСКА. На поле я буду отдавать себя максимально, насколько это возможно. Если говорить о сборах, то здесь мы усердно работаем, чтобы подойти к возобновлению сезона полностью готовыми. Думаю, мы успешно справимся с этой задачей», — цитирует турецкого футболиста издание Bobsoccer.

За ЦСКА Языджи дебютировал 2 февраля в рамках товарищеской встречи с «Виборгом» (3:2). Полузащитник провел на поле все 90 минут и отметился одной результативной передачей.

Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt, оценивает Юсуфа Языджи в 15 миллионов евро. При этом «красно-синие» смогут выкупить футболиста ближайшим летом за 12 миллионов евро.