Москва, 4 февраля, 2022, 18:40 — ИА Регнум. В день открытия Олимпийских игр кампанию #wewillROCyou поддержал холдинг VK. На страницах у многих пользователей появятся «пасхалки» в виде снежков. Разбив их, пользователи смогут поддержать кампанию на сервисах компании.

Цитата из видео на YouTube Пиктограммы Олимпийских игр — 2022 в Пекине

Поддержать кампанию могут и пользователи «Клипов». Для этого пользователи сервиса могут выложить короткий вертикальный ролик с хештегом акции и в специальной AR-маске — на ней изображены олимпийский факел и слоган кампании. Кроме того, в «Клипах» появится подборка коротких роликов #Пекин2022.

В «Одноклассниках» (соцсеть так же входит в холдинг VK) появились рамки для фото с хэштегом #wewillROCyou.

В пятницу, 4 февраля, в ТикТоке запустился челлендж в поддержку наших спортсменов. В день открытия Олимпийских игр тиктокеры обыгрывают простую мысль «Родился в России — готов к Олимпиаде». Они показывают, что для русского снег — родная стихия и таким образом поддерживают олимпийцев. Конечно же, видео выкладывают с хэштегом #wewillROCyou.

Кампанию поддерживают по всей стране стране. Например, на Урале певица Катерина Expromt записала песню в поддержку кампании и олимпийцев. Ее уже поддержали местные блогеры в инстаграме и ТикТоке.

Ранее Тимур Родригез, Юлианна Караулова, Анфиса Чехова, МакSим, Настасья Самбурская, Алексей Воробьев и другие звезды высказались в поддержку олимпийцев и предложили закидать врагов снежками. Этот импровизированный флешмоб запустил Сергей жуков, который вчера первым записал подобное видео в инстаграме.

Челлендж так же поддерживают и в ТикТоке. Блогеры лепят снежок в такт песни We will rock you. К нему уже присоединились Никита Златоуст, Вова Блэк, merandmaid, salkinn.

Кроме того, накануне блогер Рипси запустила маску в Инстаграм в поддержку нашей сборной и хэштега #wewillROCyou. Маской уже пользуются и другие лидеры общественного мнения.

Ранее Алексей Ягудин опубликовал петицию в поддержку российских спортсменов. Об этом он заявил в своём Инстаграм. Документ собрал уже более 45 тысяч подписей. Документ опубликован на change.org и представляет собой длинное эмоциональное высказывание. Алексей Ягудин призывает ВАДА и МОК разрешить российским спортсменам выступать под флагом страны, исполнять гимн и называться сборной России. Сейчас наши атлеты выступают без символики, а сборная называется ROC (Russian Olympic Committee).

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