4 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили попадание Москвы на место лидера в рейтинге ООН по уровню и качеству инфраструктуры среди мегаполисов.

Артур Савин, , 18:54 — REGNUM Результаты исследования Организации Объединённых Наций, согласно которым Москва вошла в тройку самых процветающих мегаполисов мира по комплексной оценке, а по качеству жизни и уровню развития инфраструктуры заняла первое место, спровоцировали жаркую дискуссию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 4 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

»Это столица и сердце России! Очень рад, что Москва становится лучше!» — пишет Сергей Г.

Многие пользователи оказались искренне рады, что Москва как столица России получила международное признание и оказалась в лидерах по качеству и уровню своего развития.

«Классная столица! Среди столиц других стран Москва — самая красивая и развивающаяся! С этим не поспоришь! Мэр молодец, привёл всё в порядок! При Лужкове было совершенно не так!» — поделился своим мнением Семён К.

Некоторые комментаторы отмечают, что крайне важно, чтобы весь мир видел, что, помимо прочего, живя в России, тебя будут окружать качество и комфорт.

«Если уже сам Запад признаёт, что Москва — лучший мегаполис в мире, то тут уже вообще без шансов!» — считает Василий Р.

«Если посмотреть все эти рейтинги городов, то окажется, что большинство европейских городов — это отсталые деревни. Среди лидеров — азиатские мегаполисы и Москва», — указывает Дмитрий Ю.

Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

Часть людей посетовали на то, что Москве по какой-то причине повезло больше других российских городов.

«Как жаль, что не вся Россия такая же, как Москва», — написала Алина М.

«Да чего уж там: в Москве МРОТ чуть ли не вдвое выше среднего по России. Неплохо там жить, наверное», — подозревает Валентина А.

Ряд пользователей указывает на то, что пока Москва полируется до блеска, состояние других крупных и важных российских городов оставляет желать лучшего.

«Гордиться одной лишь столицей, имея при этом десятки других городов, которые влекут жалкое существование. Даже тот же Питер, который в снежном плену оказался, потому что чиновники, видимо, город свой ненавидят», — указывает Тимур С.

«Страна на сотом месте в рейтингах, Москва на первом. Вот так и живём. Одно государство в другом. Неудивительно, что со всей страны люди бегут в Москву. От нищеты, разрухи и уныния», — отмечает Валерий И.

Нашлись и те, кто уверены, что Москва подходит далеко не всем, и для многих самым лучшим мегаполисом на планете может оказаться совершенно иной населённый пункт, с совершенно иными характеристиками.

«А для чьей жизни Москва лучшая? Для чинуш и их детей-мажоров? Когда трудовой народ с протянутой рукой ходит по всей стране, кощунственно, я считаю, хвалиться одним лишь очень вылизанным и заваленным деньгами городом», — пишет Константин Х.

Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Город, состоящий из пробок, бесконечных районов-термитников, окружённый воняющими свалками… о да, действительно самый лучший для жизни. А Копенгаген, Хельсинки, Осло, Антверпен, созданные людьми и для людей, где есть возможно человеку дышать кислородом и не чувствовать себя в каменных джунглях — это всё фигня. Понимаю. Если ты олигарх какой-нибудь, то тебе очень важно, наверное, жить в небоскрёбе посреди города. Чтобы была возможность морально плевать на всех тех, кто там внизу. А также парковать свой «Майбах» напротив какого-нибудь исторического памятника, чтобы холопы, приехавшие из регионов, видели, кто тут хозяин», — написал Артём М.

Напомним, 2 февраля ООН опубликовала краткую версию исследования, согласно которому Москва вошла в тройку самых процветающих мегаполисов мира по комплексной оценке, а по качеству жизни и уровню развития инфраструктуры заняла первое место.