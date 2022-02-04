Ханты-Мансийск, 4 февраля, 2022, 18:39 — ИА Регнум. В Сургутском районе Югры вахтовики тормозят темп вакцинации. Об этом заявили руководители предприятий в поселениях, передаёт «СургутИнформ-ТВ».

Gazprom.ru На вахте

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Заместитель главного инженера строительной компании Антон Суворов заявил, что 72% сотрудников предприятия не желают вакцинироваться от коронавируса из опасений последствий прививки. Причём в строительной организации работают в основном люди, приезжающие на вахту из других регионов страны.

Отказ от вакцинации звучит от вахтовиков из Курганской, Омской областей и Алтайского края. Власти района посоветовали руководителям организаций напомнить отказникам, что на работу в Югре ждут привитых граждан.

Отмечается, что среди жителей Сургутского района план по вакцинации взрослого населения выполнен на 80%.