Черкесск, 4 февраля, 2022, 18:36 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии школы продолжат учиться в удаленном режиме до 12 февраля. Такое решение принял региональный оперативный штаб в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе, говорится в сообщении на официальной странице в Instagram.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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«В связи с ростом заболеваемости сезонными ОРВИ и COVID-19 в целях улучшения эпидситуации оперштабом КЧР принят ряд решений: до 12 февраля включительно все школы республики продолжают обучение в дистанционном режиме. При этом в младших классах по мере необходимости продолжают работу дежурные классы», — говорится в сообщении.

Дистанционку продлили для студентов колледжей, а руководству вузов рекомендовано также перевести студентов на удаленный график. Приостановлена работа учреждений дополнительного образования. В обычном режиме продолжат работать только детские сады.

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