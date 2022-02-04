Лос-Анджелес, США, , 19:52 — REGNUM Российский рэпер Flesh (Павел Дылдин) опубликовал клип на песню Low-n-Slow, съёмки которого проходили на территории США. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале музыканта 4 февраля.

Flesh Скриншот YouTube

По сюжету видео, артист становится участником заезда на винтажных автомобилях по окрестностям Лос-Анджелеса (США). Этот клип стал уже четвёртым для исполнителя, снятым в США.

Напомним, что 19 ноября 2021 года Flesh представил мини-альбом «Троп Galaxy», записанный при участии рэпера Pinq (Владислав Козицын). В проект вошли сразу пять новых композиций.

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