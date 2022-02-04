Милан, Италия, 4 февраля, 2022, 18:33 — ИА Регнум. 29-летний центральный полузащитник «Интера» и национальной сборной Хорватии Марцело Брозович не намерен уходить из миланского клуба, несмотря на интерес со стороны «Барселоны» и «Тоттенхэма».

Acmilan.com Футболисты «Интера»

Как сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport, Брозович не рассматривал другие варианты продолжения карьеры, кроме «Интера». А продление контракта задерживается из-за некоторых финансовых сложностей.

Брозович выступает за «Интер» с 1 июля 2016 года после перехода из загребского «Динамо» за 5 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость центрального полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро. Соглашение футболиста с «нерадзурри» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Брозович принял участие в 29-ти матчах за «Интер» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и получил четыре желтые карточки.