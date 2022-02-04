Пермь, 4 февраля, 2022, 18:32 — ИА Регнум. В Пермском крае воз-будили уголовное дело по факту аварии, в ходе которой с рельсов сошло 18 вагонов. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Http://yaroslavl.sledcom.ru Автомобиль СКР

Его завели по части 1 статьи 263 УК РФ. Эта статья предусматривает наказание за (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, которое повлекло причинение крупного ущерба.

В результате аварии оказались повреждены не только железнодорожные вагоны, но и пути, и иные объекты инфраструктуры электрифицированного участка. А движение поездов на отрезке Чайковская — Григорьевская было остановлено.

Проводится комплекс следственных действий. Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 4 февраля.