Бухарест, , 18:31 — REGNUM В Румынию из США прибыла первая партия лекарства от COVID-19. Об этом 4 февраля пишет бухарестское издание Romania Libera.

Лекарство в капсулах Никита Устинов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

Согласно официальной информации лекарство Molnupiravir разработки американской фармацевтической компании Merck & Co. Inc. в количестве 50 тысяч коробок распределено по медицинским центрам и больницам в ряде регионов Румынии.

Выписывать медикамент для румынских пациентов уже начал бухарестский Институт инфекционных болезней им. Матея Балша.

О свойствах препарата известно немного. Предполагается, что прием нескольких таблеток заменит полный курс вакцинации против SARS-CoV-2. Ранее Molnupiravir был одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам для экстренного применения при лечении пациентов, инфицированных коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр обороны Румынии заразился коронавирусом