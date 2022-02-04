Йошкар-Ола, 4 февраля, 2022, 18:30 — ИА Регнум. В Марий Эл с 7 февраля по 4 апреля приостановлена работа учреждений дополнительного образования всех форм собственности. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Vk.com/public104916475 Детская музыкальная школа № 11 имени М.А. Балакирева

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

В указанный период прекращается посещение учащимися образовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы; останавливается работа кружков, секций, проведение иных досуговых мероприятий с участием граждан, не достигших 18-летнего возраста; также прекращаются досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные, спортивные, выставочные, просветительские и иные подобные внеурочные мероприятия с очным присутствием несовершеннолетних.

В то же время в региональном управлении Роспотребнадзора не считают целесообразным переводить школы республики на обучение в дистанционной форме.

«Решение о приостановлении деятельности принимается непосредственно руководителем образовательного учреждения. Дистанционное обучение не может быть эффективным противоэпидемическим мероприятием, потому что на сегодня в школах есть комплекс антиковидных мер», — пояснила глава ведомства Светлана Булатова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл режим повышенной готовности продлили на два месяца — до 4 апреля 2022 года. Соответствующие изменения в указ о введении режима внес глава республики Александр Евстифеев. В республике продолжает действовать масочный режим, запрещено проведение массовых мероприятий, действует система предъявления QR-кодов вакцинированного и переболевшего в торговых центрах.

Читайте также: Режим повышенной готовности в Марий Эл продлён на два месяца