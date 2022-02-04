Берлин, , 18:26 — REGNUM В Берлине состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Узбекистана и ФРГ, сообщает МИД Узбекистана.

Плакат «Хлопководы Узбекистана» (фрагмент). Ташкент, 1952

«В ходе консультаций обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, взаимодействие в рамках международных структур», — говорится в сообщении.

Делегацию Узбекистана возглавил замминистра иностранных дел Гайрат Фозилов, а немецкая сторона была представлена делегацией во главе с уполномоченным МИД ФРГ по странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Матиасом Люттенбергом.

«Люттенберг сообщил о поддержке немецкой стороной осуществляемых в Узбекистане преобразований и готовности Берлина всестороннее укреплять сотрудничество с узбекской стороной», — сообщает МИД.

В рамках консультаций стороны согласовали комплекс мер для совместной реализации, «который среди прочего включает мероприятия по празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Германией (6 марта), активизации деятельности механизмов взаимодействия, организации взаимных визитов на различных уровнях».

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