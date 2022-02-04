Москва, 4 февраля, 2022, 18:24 — ИА Регнум. В РФ действительно стоит поднять планку доходов для самозанятых IT-специалистов с 2,4 млн рублей до 5 млн рублей в год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал соответствующую инициативу Российского союза промышленников и предпринимателей.

Иван Шилов, ИА REGNUM IT

«IT-специалисты достаточно дорогие. Поэтому по этой категории самозанятых, считаю, точно необходимо поднимать планку, — сказал Головченко. — Бизнесу будет проще платить таким специалистам по безналу — легально, а не черным налом. И конечно, будет больше «обелившихся» айтишников. Мир вообще уходит весь во фриланс и удалённую работу. Поэтому для легализации таких фрилансеров надо думать над льготами со стороны государства. И с другой стороны, наказывать за «серый» бизнес. По-другому никак».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что если в РФ повысят планку доходов самозанятых в IT-сфере, то это позволит вывести часть из них в «белую» зону.