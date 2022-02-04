Москва, , 18:20 — REGNUM По случаю отмечаемого сегодня, 4 февраля, Всемирного дня борьбы против рака, Россия в рамках нацпроекта «Здравоохранение» проводит множество акций и различных мероприятий, посвященных повышению уровня информированности жителей о причинах развития онкологических заболеваний, их профилактике, своевременной диагностике и основах лечения.

«Онкологические заболевания — занимают второе место в структуре смертности людей в России и во всем мире. С целью своевременного выявления рака в России активно развивается онкологическая служба — поставляется новое современное оборудование, открываются онкологические диспансеры и центры амбулаторной онкологической помощи. Так, за все время реализации нацпроекта «Здравоохранение» в России открыто 354 региональных центра амбулаторной онкологической помощи и поставлено свыше 10,4 тыс. единиц современного оборудования», — отметила руководитель коммуникационного сопровождения нацпроекта «Здравоохранение» АНО «Национальные приоритеты» Наталия Дарбинян.

Генеральный директор ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России, главный внештатный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн рад тому обстоятельству, что российская система онкологической помощи доказала свою эффективность и устойчивость к любым вызовам.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Здравоохранение» направлен на то, чтобы оснащать российские больницы и поликлиники с современным оборудованием, продвигать прогрессивные онлайн-сервисы для врачей и пациентов, строить фельдшерско-акушерские пункты для сел и привлекать санавиацию для отдаленных районов.

Особое внимание уделено самым распространённым — онкологическим и сердечно-сосудистым заболеваниям. Повышают свою квалификацию врачи, переоснащаются лечебные организации, открываются центры амбулаторной онкологической помощи, онкологические диспансеры, а также референс-центры для изучения наиболее тяжелых случаев.

В 2020 году, благодаря этой инициативе, проекту увеличился в четыре раза объем средств на закупку лекарственных препаратов для химиотерапии. Масштабная коммуникационная кампания повысит уровень знаний населения о мерах профилактики онкозаболеваний.