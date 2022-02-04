Москва, 4 февраля, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Главная задача партии «Единая Россия» при реализации народной программы — организация «обратной связи» с людьми, считаетсекретарь Генерального совета партии Андрей Турчак

Дарья Антонова, ИА REGNUM Андрей Турчак

Для этого будет задействована сеть региональных и местных отделений партии, а также депутатский актив

Установление плотной обратной связи — одна из главных задач «Единой России». Это касается любого положения народной программы, будь то социальная газификация, ремонт почтовых отделений или строительство домов культуры на селе, подчеркнул Андрей Турчак на заседании Программной комиссии.

«Партия будет вовлекать и советоваться с гражданами на каждом этапе реализации этих мероприятий. Делать это мы будем через свою сеть региональных, местных отделений, с помощью депутатов разного уровня», — добавил он.

К настоящему времени ряд положений народной программы выполнен полностью — это отмена обязательного техосмотра для физлиц, продление моратория на проверки для малого бизнеса и другое. По всем остальным работа продолжается, рассказал секретарь Генсовета «Единой России».

Напомним, народная программа «Единой России» была утверждена на XX съезде «Единой России» в конце августа прошлого года. В ее подготовку были вовлечены более 2 млн человек со всей страны, чьи идеи и предложения вошли в итоговую версию документа.

Программа состоит из 14 направлений, которые в совокупности охватывают все сферы жизни каждого жителя страны. Это «Хорошая работа — достаток в доме», «Крепкая семья», «Здоровье человека», «Забота о каждом нуждающемся», «Современное образование и передовая наука», «Удобная и комфортная жизнь», «Экология для жизни», «Государство для человека», а также «Экономика развития», «Развитие села», «Развитие регионов и транспортной инфраструктуры страны», «Культура, история, традиции», «Гражданская солидарность и молодежная политика», «Внешняя и оборонная политика».