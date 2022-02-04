Амстердам, 4 февраля, 2022, 18:19 — ИА Регнум. 29-летний фланговый защитник «Аякса» и сборной Аргентины Николас Тальяфико прокомментировал сорвавшийся трансфер в каталонскую «Барселону» в прошедшее январское трансферное окно.

Андрей Пронин ИА REGNUM Николас Тальяфико

«Это была уникальная возможность перейти в такой клуб, как «Барселона» — для меня это была возможность реализовать мечту, и клуб, в конце концов, мне не помог. Я разочарован. У меня такое чувство, что мой профессионализм причинил мне вред», — цитирует Тальяфико журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне на счету Николаса Тальяфико два забитых мяча и одна результативная передача в пятнадцати матчах за амстердамский клуб во всех турнирах.

За «Аякс» Тальяфико выступает с 5 января 2018 года после перехода из «Индепендьенте» за 4 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость аргентинца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 16 миллионов евро.