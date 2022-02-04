Москва, , 18:18 — REGNUM Подробности о состоявшемся накануне, 3 февраля, в Москве награждении победителей Всероссийского конкурса научно-популярного видео среди школьников «Знаешь? Научи!» сообщает сайт годнауки.рф.

Всего было определено 19 победителей в трех возрастных категориях: «Младшая школа», «Средняя школа», «Старшая школа», 5 номинациях, охватывающих научные области, и 3 специальных номинациях от партнеров.

По оценке заместителя председателя российского правительства Дмитрия Чернышенко, конкурс «Знаешь? Научи!» показал, что современная молодежь активно интересуется наукой: проект привлек десятки тысяч школьников из всех регионов России, став ярким событием объявленного президентом страны научного десятилетия.

«Этот конкурс проходил в знаменательный для российской науки год, который был объявлен президентом Российской Федерации Годом науки и технологий. Символически его итоги подвели на Конгрессе молодых ученых в Сочи и на совместном заседании Совета по науке и Государственного Совета. Главное, что продемонстрировал Год — беспрецедентную востребованность науки в российском обществе.

В этой связи президентом было принято решение посвятить ближайшие 10 лет науке и технологиям. Это позволит в полной мере реализовать все новые инициативы и проекты, которые были начаты в 2021 году. Но, разумеется, развитие науки не ограничится ближайшим десятилетием», — отметил заместитель начальника Управления президента РФ по научно-образовательной политике Денис Секиринский.

Объявляя имена победителей, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина отметила, что в наступившем году и Десятилетии науки и технологий будут продолжены знаковые проекты по развитию науки, в том числе строительство 30 кампусов мирового уровня, установки класса «мегасайенс», программы развития университетов «Приоритет 2030».

«Благодаря национальному проекту «Наука и университеты» в стране создается большое количество новых средств для реализации потенциала молодых людей, стремящихся в науку. Это и масштабная программа развития университетов «Приоритет 2030», и строительство 30 новых кампусов мирового уровня по всей стране. С помощью этих инициатив молодые таланты смогут запускать свои проекты начиная со студенческих лет.

Я очень надеюсь, что участники конкурса в будущем станут студентами и смогут воспользоваться новыми возможностями, которые появляются в нашей стране. Конечно, развитию инфраструктуры и развитию науки нужны новые интерпретации, новые таланты и новые форматы популяризации, как раз то, что и делают участники конкурса «Знаешь! Научи?», — прокомментировала София Малявина.

Наставников школьников-победителей в категории «Старшая школа» наградил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

«Для Общества «Знание» очень важно участие в конкурсе «Знаешь? Научи!», ведь даже в названии конкурса зашита основная миссия Общества «Знание», одна из наших ключевых целей. И я рад, что благодаря нашему сотрудничеству мы создали целый цикл лекций и мастер-классов для участников конкурса. Сегодня мне выпала честь награждать победителей в номинации «Наставники старшей школы».

И это особенно приятно, потому что наставничество — это один из ключевых принципов Общества «Знание». Ведь вы, как и мы, помимо передачи знаний, еще вдохновляете, мотивируете и поддерживаете ребят на пути их развития. По сути, благодаря вашему энтузиазму и труду раскрываются таланты молодежи», — сказал он.

Призовой фонд конкурса «Знаешь! Научи?» был сформирован благодаря поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и компаний-партнеров. Школам-победителям вручили высокотехнологичное оборудование, а школьникам — сертификаты на покупку техники, образовательные курсы и многое другое.

Как сообщало ИА REGNUM, в Год науки и технологий российские школьники с 1 по 11 классы простыми словами объясняли, что такое нейросеть, как собирается настоящий космический спутник, откуда появляются новые вирусы и многое другое. Лучшие работы конкурса «Знаешь? Научи!» определены по результатам открытого голосования на сайте, а также экспертной оценки жюри и оргкомитета конкурса. Основными критериями оценки стали ясность подачи материала, увлекательность, глубина освещения темы, ее сложность, креативность, способность мотивировать к изучению науки.