Москва, , 18:17 — REGNUM Принятие 5-процентной предельной наценки на отдельные виды социально значимых продуктов питания может привести лишь к несущественному сдерживанию цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал соответствующие планы, обсуждаемые в ряде российских ведомств.

Продукты питания

«Принятие 5-процентной предельной наценки на отдельные виды социально значимых продуктов питания, обсуждаемые Минсельхозом, Минпромторг и ФАС, может привести к несущественному сдерживанию цен на эти продукты. Однако на социально-экономическое положение малоимущего населения это заметно не повлияет, — сказал Рамазанов. — При этом у производителей и продавцов появится повод требовать от правительства РФ компенсацию потерь от реализации подобных мер. Вероятно, целесообразнее адресная поддержка малоимущих слоев населения. Кроме того, предельная наценка в 5% может повысить желание продавцов сузить ассортимент социально значимых продуктов до предельно допустимого минимума».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее идею о 5-процентной предельной наценке назвали бесполезной.

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