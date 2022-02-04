Чебоксары, , 18:17 — REGNUM На участках федеральных автодорог в связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение большегрузных автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород.

Метель 74.mchs.gov.ru

В частности для рейсовых автобусов и грузовых транспортных средств, ограничение действует на трассе М-7 «Волга» (Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа) на участке км 573+790 — км 735+660; на автодороге (Чебоксары — Йошкар-Ола — Киров — Сыктывкар) Р-176 «Вятка» — км 12+900 — км 15+042, км 15+045 — км 19+294, а также на обходе Чебоксар — км 0+000 — км 15+630; на дороге Цивильск — Ульяновск ограничение движение на отрезке км 0+000 — км 122+805А-151.

В области в настоящее время наблюдаются сильный снег, метель и ограниченная видимость. Движение по трассам в штатном режиме возобновится после наступления благоприятны погодных условий.

В управлении дорог призвали водителей, двигающихся по Нижегородской области в сторону Чувашии, временно остановиться на площадках для отдыха и на территории объектов придорожного сервиса.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов Приволжского федерального округа 4−5 февраля ожидается сильный снег, метели и порывистый ветер. В некоторых субъектах такие погодные условия уже спровоцировали введение ограничений для движения по федеральным трассам.