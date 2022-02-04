Москва, 4 февраля, 2022, 18:16 — ИА Регнум. В РФ вслед за ростом цен на пальмовое масло будут дорожать некоторые виды шоколадной продукции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Так она прокомментировала данные Росстата о том, что в России начали расти в цене чай и шоколадные конфеты.

webandi Конфеты

«Существенную долю на российском рынке занимает импортный чай, цена которого зависит от его себестоимости у изготовителей, затрат на доставку, хранение, таможенные формальности, а также от курсов валют, — сказал Долгова. — В шоколадных конфетах высокую долю составляет импортируемое пальмовое масло, мировые цены на которое растут на протяжении полутора лет. Так, состав шоколада регламентируется ГОСТ 31 721−2012 «Шоколад. Общие технические условия», в соответствии с которым в продукте должно быть не менее 35% общего сухого остатка какао-продуктов, в том числе не менее 18% какао-масла и не менее 14% сухого обезжиренного остатка какао-продуктов. Стандарт выделяет несколько видов шоколада с массовой долей какао-масла: молочный (25%), несладкий (50−58%), горький (33%), темный (40% и выше), белый (20%)».

Как уточнила эксперт, решение о том, какие еще жиры (в том числе пальмовое масло) будет содержать шоколад, производитель принимает самостоятельно.

«Поскольку большая доля пальмового масла содержится в тех видах шоколада, где низкая доля какао-продуктов (то есть более дешевые виды шоколада), то именно эти продукты будут дорожать вслед за ростом цен на пальмовое масло. Это могут быть молочный и белый шоколад, различные шоколадные батончики, конфеты и шоколад с различными начинками, например молочными, — сказала Долгова. — Кроме того, динамика цен на шоколадную продукцию будет определяться мировыми ценами на какао-бобы, валютным курсом, затратами на логистику, ставками импортных таможенных пошлин, брендом изготовителя».

Напомним, как сообщалось ранее, с 22 по 28 января черный чай подорожал на 0,48%, а мягкие конфеты, глазированные шоколадом, с 21 по 28 января подорожали на 0,33%.