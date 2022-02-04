Москва, , 18:18 — REGNUM Бизнесмен Курбан Омаров, бывший супруг телеведущей Ксении Бородиной, показал новое приобретение в виде роскошной иномарки. Соответствующий пост был опубликован на странице мужчины в Instagram 4 февраля.

Курбан Омаров Скриншот YouTube

https://www.instagram.com/p/CZjch_ylnZp/

Новым автомобилем Омарова стал внедорожник Mercedes-Benz Maybach GLS 600, общая стоимость которого составляет 30 млн рублей. Примечательно, что ранее в сети ходили слухи о том, что бывший муж Бородиной является банкротом.

Напомним, что Курбан Омаров и Ксения Бородина официально развелись в августе 2021 года. От брака с бизнесменом у телеведущей осталась дочь Теона.

Читайте ранее в этом сюжете: Сергей Шнуров ответил на критику песни «Шмарафон»