Москва, , 18:15 — REGNUM Более 34 тысяч участников студенческой олимпиады «Я — профессионал» успешно справились с заданиями отборочного онлайн-этапа и прошли в заключительный. «Я — профессионал» (https://yandex.ru/profi/) — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Олимпиада реализуется в рамках нацпроекта «Образование» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Подробности сегодня, 4 февраля, сообщает сайт rsv.ru.

С 10 по 26 декабря прошел отборочный онлайн-этап олимпиады «Я — профессионал». Студенты со всей России смогли проверить свои знания в испытаниях по одному или нескольким из 72 направлений — от журналистики до квантовых технологий. Всего задания этапа выполнили 104 523 участника из 83 регионов страны, в заключительный этап прошли 34 840 участников, представляющих 81 регион.

«Долгожданные результаты отборочного онлайн-этапа — уже в личных кабинетах каждого участника. Во-первых, хочу поблагодарить и поздравить все 34 840 участников юбилейного сезона олимпиады, а во-вторых, хочется пожелать удачи всем тем, кто прошел в заключительный этап состязания. Профессиональные знания и желание стать первым — вот ключ к победе. Именно эти составляющие не только приведут вас к успеху в олимпиаде, но также сделают и лидером по жизни. Полагайтесь на свои знания, будьте преданными своим целям и цените каждый успешный шаг!», — отметила руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара.

По её словам, самыми популярными направлениями по числу участников, прошедших в заключительный этап, стали: «Экология» (1 191 участник), «Психология» (1 153), «Лечебное дело и педиатрия» (1 118), «Математика» (1 065) и «Юриспруденция» (980).

«Завершился еще один важный период олимпиады «Я — профессионал». За время проведения отборочного этапа наиболее активными были молодые люди из пяти вузов, в которых оказалось больше всего претендентов на победу: Высшая школа экономики (2 083 участника), Сеченовский университет (1 574), Московский государственный университет (1 257), Санкт-Петербургский государственный университет (1 184) и Дальневосточный федеральный университет (1 019).

Такое состязание — отличный старт профессионального пути каждого конкурсанта, вне зависимости от региона проживания, возраста и направления развития. Впереди — финал, это хорошая возможность проявить себя. Каждого участника ожидает не только теоретическая часть олимпиады, но и практическая, где им предстоит разбирать кейсы компаний-партнеров и искать для них наиболее оптимальные решения. Подобные задания — отличный способ в полной мере раскрыть свои умения на практике и зарекомендовать себя перед будущим работодателем. Я желаю участникам удачи, веры в себя и успехов в финале!», — сказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он также отметил, что в десятку регионов-лидеров по количеству участников, прошедших в заключительный этап олимпиады, вошли Москва (11 624 участника), Санкт-Петербург (4 399), Свердловская (1 223) и Томская (1 199) области, Приморский край (1 143), Республика Татарстан (956), Красноярский край (889), Новосибирская область (719), Республика Башкортостан (651) и Самарская область (616).

Дипломанты олимпиады «Я — профессионал» станут известны в мае 2022 года, когда организаторы подведут итоги заключительного этапа состязаний. Они смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для золотых, серебряных и бронзовых медалистов олимпиады предусмотрен дополнительный бонус — премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Образование» помогает проводить в России профессиональные конкурсы для школьников, студентов и работающего населения, которые способствуют карьерному росту. Они организованы по разным направлениям, общая цель — дать максимум возможностей реализовать свой потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы.