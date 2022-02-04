Вашингтон, 4 февраля, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Ведущие американского телеканала NBC начали трансляцию церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине с обсуждения прав мусульман-уйгуров и нарушений Китаем прав человека, сообщает 4 февраля Reuters.

walter688 Пекин

В эфир NBC были приглашены эксперты по Китаю, рассказывающие о принижении уйгуров и других мусульманских меньшинств в северо-западном регионе Китая. Ведущий Майк Тирико брал интервью у трех экспертов со стадиона, где проходила церемония открытия. Соведущая Саванна Гатри присоединилась к трансляции из штаб-квартиры NBC в Стэмфорде, штат Коннектикут.

В 2014 году компания NBC Universal за $7,65 млрд продлила действие эксклюзивных прав на трансляцию Олимпийских игр для аудитории США до 2032 года. Контракт NBC, дающий право транслировать Игры в Пекине, является крупнейшим в мире. Ранее правозащитные группы и комитет Конгресса США призвали компанию Comcast Corp, которой принадлежит NBC, осветить нарушения прав человека в Китае во время Олимпиады.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена заявила, что не отправит официальную делегацию Штатов на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, начав «дипломатический бойкот» Китая за нарушения прав человека.